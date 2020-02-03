اداري إنبي يتوقع لـ"جاد" حراسة مرمى المنتخب قريباً

توقع عادل ذكي المدير الإداري لإنبي أن يصبح محمود جاد حارس مرمى الفريق الأول لإنبي" 20 سنة "حارس مرمى منتخب مصر خلال الفترة المقبلة وأن يحترف بأفضل

الأندية الأوربية.

اكد ذكى أن الحارس لعب دورا كبير في حسم لقاء اليوم امام المقاولون بتصديه لثلاث فرص محققة كما أنه

دائم التألق حيث انه من ابناء النادى وعمره 7 سنوات ولعب بكل فرق الناشئين بالنادي.

كان انبي قد فاز على المقاولون بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ16 للدوري الممتاز وصعد للمركز السادس بجدول الدوري برصيد 23 نقطة.