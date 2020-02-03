توقع عادل ذكي المدير الإداري لإنبي أن يصبح محمود جاد حارس مرمى الفريق الأول لإنبي" 20 سنة "حارس مرمى منتخب مصر خلال الفترة المقبلة وأن يحترف بأفضلالأندية الأوربية.
اكد ذكى أن الحارس لعب دورا كبير في حسم لقاء اليوم امام المقاولون بتصديه لثلاث فرص محققة كما أنهدائم التألق حيث انه من ابناء النادى وعمره 7 سنوات ولعب بكل فرق الناشئين بالنادي.
كان انبي قد فاز على المقاولون بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ16 للدوري الممتاز وصعد للمركز السادس بجدول الدوري برصيد 23 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر اداري إنبي يتوقع لـ"جاد" حراسة مرمى المنتخب قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.