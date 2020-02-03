خسر فريق سموحة مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم أمام الإتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب سموحة، ضمن مباريات بطولة منطقة الإسكندرية. اليوم على ملعب سموحة، ضمن مباريات بطولة منطقة الإسكندرية. سجل محمود صلاح هدف سموحة الوحيد وبذلك يتجمد رصيد سموحه عند ٤٣ نقطة. وبالرغم من الخسارة التى تعرض لها فريق سموحة إلا أنه لا يزال يحتل المركز الأول في الترتيب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سموحة 2005 يفوز على الإتحاد السكندري في بطولة الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.