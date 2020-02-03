اشادة بحارس انبي الواعد محمود جاد

حصل حارس مرمى نادى انبي الواعد محمود جاد صاحب الـ20 عام على اشادة من الجهاز الفني بقيادة حلمى طولان بعد لقاء فريقه والمقاولون اليوم الاثنين-

بالجولة السادسة عشر للدوري الممتاز.

كان جاد قد تصدى لثلاث فرص مؤكدة ببسالة ونجح في حصول فريقة على اغلى

ثلاث نقاط من وصيف الدوري.

كما حرص مجلس ادارة النادى بعد اللقاء برئاسة المحاسب زكريا السيد في النزول لتهنئة اللاعبين على الفوز وتخطى عقبة صعبة وايضا نال الحارس محمود جاد اشادة وثناء لتفوقه على نفسه.