حصل حارس مرمى نادى انبي الواعد محمود جاد صاحب الـ20 عام على اشادة من الجهاز الفني بقيادة حلمى طولان بعد لقاء فريقه والمقاولون اليوم الاثنين-بالجولة السادسة عشر للدوري الممتاز.
كان جاد قد تصدى لثلاث فرص مؤكدة ببسالة ونجح في حصول فريقة على اغلىثلاث نقاط من وصيف الدوري.
كما حرص مجلس ادارة النادى بعد اللقاء برئاسة المحاسب زكريا السيد في النزول لتهنئة اللاعبين على الفوز وتخطى عقبة صعبة وايضا نال الحارس محمود جاد اشادة وثناء لتفوقه على نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر اشادة بحارس انبي الواعد محمود جاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.