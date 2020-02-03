اوليمبي ٢٠٠٤ يفوز علي المجد في افتتاح الدور الثاني

حقق فريق كرة القدم بنادي الاوليمبى مواليد ٢٠٠٤ فوز كبير بأربعة أهداف علي فريق المجد، في أفتتاح مباريات الدور الثاني لدورى منطقة الاسكندرية. الدور الثاني لدورى منطقة الاسكندرية. احرز أهداف المباراة كل من مصطفي السيد و محمد خورشيد و يوسف عباس وعلي وائل . محمد خورشيد و يوسف عباس وعلي وائل . ويتكون الجهاز الفني للفريق من هيثم اسماعيل وفتح الله مدربين، ومحمد مجدي مخطط احمال، والخويسكي مدرب حراس مرمي.

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