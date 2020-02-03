اوليمبي ٢٠٠٤ يفوز علي المجد في افتتاح الدور الثاني

حقق فريق كرة القدم بنادي الاوليمبى مواليد ٢٠٠٤ فوز كبير بأربعة أهداف علي فريق المجد، في أفتتاح مبارياتالدور الثاني لدورى منطقة الاسكندرية.
احرز أهداف المباراة كل من مصطفي السيد ومحمد خورشيد و يوسف عباس وعلي وائل .
ويتكون الجهاز الفني للفريق من هيثم اسماعيل وفتح الله مدربين، ومحمد مجدي مخطط احمال، والخويسكي مدرب حراس مرمي.
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