رياضة | محمد سالم: صلاح نصحني بالاحتراف وعدم اللعب للزمالك.. الونش أشرس لاعب واجهته والبدري أفضل من دربني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد سالم: صلاح نصحني بالاحتراف وعدم اللعب للزمالك.. الونش أشرس لاعب واجهته والبدري أفضل من دربني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد سالم مهاجم فريق المقاولون العرب، عن أفضل هدف له في مسيرته الكروية، مشيرا إلى أن أول أهدافه بالدوري أمام إنبي هو الأفضل في مسيرته.

وتابع سالم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي":" مباراة الزمالك والنجم الساحلي كانت الأصعب لي في مسيرتي".

وأكمل سالم:" صلاح نصحني بالاحتراف وعدم اللعب للزمالك".

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وواصل:" عماد متعب كان اللاعب الذي أتمنى رؤيته، ولعبت معه في منتخب مصر".

وعن المدرب الأفضل في مسيرته:" حسام البدري أفضل مدرب تدربت على يده".

وعن أرخم حارس واجهه، أحمد الشناوي لم أسجل في شباكه هو حارس مميز، ويمتلك إمكانيات عالية وأثناء المباريات ينجح في غلق مرماه بشكل جيد.

وأشار سالم، إلى أن محمود الونش مدافع الزمالك هو أشرس مدافع واجهه في مسيرته الكروية.