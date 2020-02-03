رياضة | خاص لـ"الخليج 365 الرياضي" محمد سالم يكشف كواليس انتقاله للزمالك رغم عرض الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص لـ"الخليج 365 الرياضي" محمد سالم يكشف كواليس انتقاله للزمالك رغم عرض الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد سالم مهاجم فريق المقاولون العرب، عن كواليس انتقاله للزمالك في موسم 2015.

وقال سالم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي":" بدأت مفاوضات الزمالك في يناير 2015، واستمرت حتى نهاية الموسم، ووقعت أثناء تواجدي في معسكر المنتخب الأوليمبي".

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وأكمل سالم:" كان لدي العديد من العروض من بينها عرضي الأهلي والزمالك، بالإضافة لعروض أوروبية كان من بينها عرض ناسيونال ماديرا البرتغالي".

وأضاف سالم:" من أكثر الأشياء التي شجعتني على اللعب للزمالك في ذلك الوقت البروفيسور البرتغالي فيريرا، كان مدرب رائع".

واختتم:" لا أريد أن أدخل في تفاصيل حول عرضي الأهلي والزمالك، ولكني في النهاية لعبت للأبيض".