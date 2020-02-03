رياضة | محمد سالم يكشف لـ"الخليج 365 الرياضي" عن علاقته بمحمد صلاح ومواقف لاتنسى مع الفرعون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد سالم يكشف لـ"الخليج 365 الرياضي" عن علاقته بمحمد صلاح ومواقف لاتنسى مع الفرعون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد سالم، مهاجم فريق المقاولون العرب، إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، لافتا إلى أنهم تزاملا سويا بقطاع الناشئين.

وأكمل سالم، لدي العديد من المواقف مع صلاح، حيث كنا نتواجد وقت طويل في نادي المقاولون، وكنا نلعب البلاي ستيشن، مشيرا إلى أن صلاح يعشق البلاي ستيشن.

وأضاف سالم، قبل مواجهة الأهلي والمقاولون الأولى لصلاح قال لي:" اتفرج عليا الماتش اللي جاي هنعمل مباراة حلوة"، وبالفعل قدم صلاح مباراة أكثر من رائعة وسجل هدف، وكانت الانطلاقة الحقيقية له.

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وأشار سالم، إلى أن صلاح كان يتحدث معه خلال معسكرات المنتخب الوطني خلال فترة تواجده مع منتخب شوقي غريب.

وعن سر نجاح صلاح علق سالم:" محمد صلاح احترف في سن مبكر، وخرج وهو لاعب دولي وهذا سبب له نقلة، بالإضافة لتركيزه وإصراره على النجاح، وأيضا تواجد بازل في البطولات الأوروبية وتألقه أمام تشيلسي فتح له الباب للنجومية في أوروبا".

وبشأن الفرق بين النني وصلاح أجاب سالم:" الثنائي يجتهد، موهبة صلاح أو المركز يفيده أكثر من النني، ولكن النني يجتهد بشكل أكبر ويحسب له اللعب مع أرسنال وهو في مثل هذا المركز".