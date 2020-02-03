رياضة | 5 مواجهات ساخنة تنتظر الزمالك في فبراير.. أبرزها مواجهة الأهلي والترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مواجهات ساخنة تنتظر الزمالك في فبراير.. أبرزها مواجهة الأهلي والترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 5 مواجهات قوية خلال شهر فبراير الجاري سواء ببطولة الدوري الممتاز أو دوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلى بطولتي السوبر المصري والإفريقي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبزر مباريات فريق الكرة بنادي الزمالك خلال شهر فبراير الجاري على النحو التالي.

يستهل فريق الزمالك مشواره في شهر فبراير الجاري بمواجهة حرس الحدود يوم 5 فبراير الجاري ببطولة الدوري الممتاز.

ثم يخوض المارد الأبيض مباراة قوية بعد مرور 4 أيام أمام فريق الإسماعيلي يوم 9 فبراير الجاري ضمن مسابقة الدوري الممتاز أيضاً.

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ويتوجه فريق الكرة بنادي الزمالك إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل خوض مباراة قوية أمام الترجي التونسي يوم 14 فبراير الجاري في بطولة السوبر الإفريقي.

فيما يتقابل فريق الزمالك مع الغريم التقليدي الأهلي يوم 20 فبرايرالجاري في الإمارات ضمن منافسات بطولة السوبر المصري.

ويكرر نادي الزمالك مواجهته مع الغريم التقليدي الأهلي يوم 24 من نفس الشهر في قمة بطولة الدوري الممتاز المحلي.

ويختتم فريق الزمالك مبارياته في شهر فبراير ، يوم 28 أو 29 فبراير الجاري بمواجهة أحد فرق الترجي التونسي أو صن داونز أو النجم الساحلي ضمن دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر نادي الزمالك يوم الأربعاء المقبل إجراء قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.