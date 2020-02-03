رياضة | أخبار برشلونة اليوم| خناقة في التدريبات وإصابة تقلب الطاولة على سيتين.. وأزمة ميسي وجريزمان تستمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم| خناقة في التدريبات وإصابة تقلب الطاولة على سيتين.. وأزمة ميسي وجريزمان تستمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين 3 - 2 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار توابع فوز فريق برشلونة على ليفانتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في الدوري الاسباني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين الموافق 3 - 2 - 2020 :-

- أمر لم يتوقعه كيكي سيتين.. شرخ جديد بين ميسي ونجم برشلونة

وفقا لراديو كتالونيا فإن الفرنسي أنطوان جريزمان لم يفز بعد بثقة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي وذلك منذ قدومه من أتليتكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وتشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن الأجواء في برشلونة مستقرة للغاية تحت قيادة المدرب الجديد كيكي سيتين، لكن جريزمان لم يقدم حتى الآن المنتظر منه حتى يحظى بالثقة الكبيرة من ميسي.

- موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد مباراة الكلاسيكو المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة السادسة والعشرين ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم 2019-2020، وكشف الاتحاد الإسباني على أن ريال مدريد سيواجه وبرشلونة في البرنابيو يوم الأحد الموافق 1 مارس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

- خناقة في تدريبات برشلونة

قالت صحيفة آس الإسبانية إن هناك شجار حاد دار بين ثنائي برشلونة في غرف خلع الملابس دون الكشف عن أي أسماء حتي الآن، وكتبت الصحيفة إن تدريبات برشلونة شهدت خناقة ومشادات بين اثنين من أصحاب الأوزان الثقيلة في النادي ولكنها لم تكشف عن الأسماء حتي الآن.

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- الكشف عن مدة غياب عثمان ديمبيلي الصادمة

اكدت صحيفة آس الإسبانية على أن عثمان ديبميلي سيكون خارج حسابات كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، وقال برشلونة في بيانه الرسمي منذ قليل: خلال الجلسة التدريبية لهذا الصباح ،شعر عثمان ديمبيلي ببعض الانزعاج في ساقه اليمنى نتيجة للإرهاق العضلي. سوف يستمر في إعادة تأهيله.

- برشلونة يستكمل تدريباته استعداداً لمواجهة أتليتكو بيلباو

عاد فريق ​برشلونة​ الاسباني سريعاً للتدريبات استعداداً لمواجهة اتلتيك ​بلباو​ في دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا، على ملعب "سان ماميس"، وبحسب صحيفة ماركا الاسبانية، فقد شهدت الحصة التدريبية وجود 13 لاعبًا من أكاديمية لاماسيا للمرة الأولى، حيث شارك 9 لاعبين من فريق الشباب و4 من فريق الناشئين.

- نجم برشلونة يحطم "ثلاثي" ريال مدريد

كشفت صحيفة "سبورت" عن أن فاتي بعد أهدافه في شباك ليفانتي، وصل إلى الهدف رقم 4 له في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، وأوضحت أن نجم برشلونة الشاب يتفوق على 3 لاعبين من ريال مدريد، وهم فينسيوس جونيور ورودريجو سيلفا ولوكا يوفيتش حيث سجل الثلاثي مجتمعا 4 أهداف.

- ويليان يصدم برشلونة بسبب عائلته

كشفت بعض التقارير الصحفية أن النجم البرازيلي ويليان يعطي الأولوية لعقد جديد في تشيلسي حول إمكانية الانضمام إلى برشلونة في صفقة انتقال حر، ووفقًا لـ "ESPN" أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا يركز على محاولة إطالة فترة إقامته في تشيلسي، وأوضح التقرير إن ويليان، ويريد عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع تشيلسي وعائلته قد استقروا في عاصمة إنجلترا بعد أن أمضوا ست سنوات ونصف في النادي.