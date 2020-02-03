رياضة | مفاجآت في قائمة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

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أعلن ماوريسيو ساري مدرب فريق يوفنتوس القائمة الرسمية المشاركة في الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم.

وقرر ساري استبعاد ميريه ديميرال من القائمة فيما قرر عودة جورجيو كيلليني وجاءت قائمة السيدة العجوز على النحو التالي، وفقًا للموقع الرسمي للبيانكونيري:

في حراسة المرمى: بوفون وتشيزني وبنسوليو.

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في خط الدفاع: دي تشيليو وكيلليني ودي ليخت وساندرو ودانيلو وبونوتشي وروجاني وكوادرادو.

في خط الوسط: بيانيتش وخضيرة وماتويدي ورامسي ورابيو وديبالا وكوستا وبيرنارديسكي وبينتانكور.

في خط الهجوم: رونالدو وهيجواين.

ويصطدم يوفنتوس بنظيره ليون الفرنسي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.