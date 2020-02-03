رياضة | مدرب المقاصة يعلق على التعادل أمام سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب المقاصة يعلق على التعادل أمام سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى جمال عمر المدير الفني المؤقت للفريق الأول لمصر المقاصة رضاه عن التعادل أمام سموحة بهدف لكل فريق في الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على التعادل قدمنا مباراة دفاعية ولعبنا عى المرتدات".

وأشار :"خبرة ومهارة لاعبي سموحة قادتهم للتعادل في نهاية المباراة".

وزاد : "في المباراتين الماضيتين هناك ثقة وإصرار على عودة امصر المقاصة لمكانته الطبيعية ونتمنى القادم أن يكون أفضل".

وأتم حديثه :"بداية من الدور الثاني سترون فريقًا وشكلًا أخر لفريق مصر المقاصة".