رياضة | قمة مرتقبة بين النجم الساحلي والصفاقسي في الدوري التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمة مرتقبة بين النجم الساحلي والصفاقسي في الدوري التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الصفاقسي ضيفًا ثقيلًا على النجم الساحلي المنتشي بتأهله إلى دور الثمانية، في قمة مؤجلة من الجولة 10 للدوري التونسي الممتاز، غداً الثلاثاء.

يتطلع النجم أن تمنحه قوة الروح المعنوية دفعة قوية لتحقيق الفوز على الصفاقسي، ووضع حد لنتائجه المتواضعة في الدوري المحلي بعد غيابه عن الفوز في 4 مباريات متتالية.

وعانى النجم الساحلي من تراجع نتائجه محلياً، وتلقى 3 هزائم، وتعادل في مباراة واحدة، ليبتعد عن القمة بفارق كبير عن غريمه الترجي.

واعترف مدرب النجم، الإسباني خوان كارلوس غاريدو، بأن فريقه عانى من مشاكل بسبب عدة عوامل أبرزها افتقاره لملعب بسبب أشغال صيانة بإستاد سوسة الأولمبي، وأزمة مالية، وغياب الاستقرار الإداري والانتقادات المستمرة من الجماهير للاعبين والجهاز الفني.

وطالب المدرب الإسباني الذي بدا غير مرتاح لوضع الفريق بضرورة إيجاد الحلول لتجاوز الأزمة وتوفير ظروف مريحة لتحقيق انطلاقة جديدة.

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ويأمل النجم أن يستفيد من التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد تعزيز صفوفه بضم الجزائريين رضوان زردوم، والحسين دادي مواقي، واستعادة حارس مرماه المخضرم أيمن البلبولي.

وسيسعى النجم الذي يحتل المركز 6 برصيد 18 نقطة إلى الاستفادة من استمرار نشاطه، وتراجع الصفاقسي من أجل التغلب عليه وحصد النقاط كاملة.

ولا يختلف الوضع بالنسبة للصفاقسي الذي يواجه انتقادات واسعة من جماهيره، بسبب اهتزاز نتائجه وإهدار النقاط والتراجع للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، متأخراً بفارق 10 نقاط عن الترجي.

لكن مدرب الصفاقسي فتحي الجبال، أكد أن فريقه جاهز لمواجهة غريمه النجم الساحلي بعد خوض سلسلة من المباريات الودية، ساهمت في الحفاظ على جاهزية اللاعبين وتحقيق الانسجام بين اللاعبين.

وعزز الصفاقسي تشكيلته بالتعاقد مع المدافع الأيسر حسين السيد القادم من الأهلي المصري، والجزائري زكريا بن شاعة، والمالي إبراهيما تانديا.