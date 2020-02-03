رياضة | لأول مرة.. نجم ريال مدريد يكشف عن تفاصيل انضمامه للملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. نجم ريال مدريد يكشف عن تفاصيل انضمامه للملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف واحد من نجوم نادي ريال مدريد الإسباني عن كواليس انضمامه للنادي الملكي لأول مرة وكيف كانت تسير المفاوضات.

يوفيتش يكشف عن كواليس انضمامه لريال مدريد

وتحد الصري لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد عن كوالي انضمامه للنادي منذ فترة وشعوره عقب معرفة اهتمام النادي بضمه.

وكان نادي ريال مدريد قد تعاقد مع يوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

تصريحات يوفيتش عن كواليس انضمامه لنادي ريال مدريد

Advertisements

وقال يوفيتش في تصريحات صحفية: "اتصل بي وكيل أعمالي وأخبرني أن ريال مدريد قد اتصل وأنه مهتم بالتعاقد معي، كنت أقول "توقف عن المزح"، لكنه رد وقال لا بالفعل لقد قدموا لك عرض ويجب عليك التفكير بالأمر، وبالطبع قلت "نعم" ولا أعتقد كنت على خطاء، لأن أفضل فريق في العالم يتصل بك مرة واحدة فقط".

وأضاف: "في صربيا ما زلت أشعر أن هناك موقف سلبي عني عندما يتم التحدث عن أدائي مع ريال مدريد، لكنني مقتنع بأنني سأبلي بلاءً حسناً وسأثبت أنني في ريال مدريد لأنني لاعب لديه جودة جيدة".

وتابع: "أنا لا أستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كثيراً، لدي إنستغرام فقط، لانني أركز فقط على كرة القدم لأكون جيداً، أنا في مرحلة صعبة من التكيف وعلي أن أعمل بجدية أكبر".

مشاركات لوكا يوفيتش مع ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك لوكا يوفيتش في 22 مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدفين آخرين.