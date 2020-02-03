رياضة | حقيقة تعاقد الأهلي مع حارس إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة تعاقد الأهلي مع حارس إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفي نادي إنبي مفاوضات النادي الأهلي مع محود جاد حارس مرمي الفريق لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقال مصدر في جهاز الكرة بنادي إنبي، إن الأهلي لم يتفاوض مع إدارة إنبي للحصول على خدمات الحارس محمود جاد لضمه في الصيف.
واضاف المصدر: هناك محاولات من بعض وكلاء اللاعبين لتسويق الحارس واستغلال تألقه لكن لا يوجد عروض رسمية حتي الآن على طاولة إنبي.
ويسعي الاهلي في الفترة الحالية للتعاقد مع بديل لحارسه شريف إكرامي والذي أعلن رحيله عن الاهلي عقب نهاية الموسم
ويحتل إنبي المركز التاسع بمسابقة الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة وذلك بعد خوض 14 لقاء.