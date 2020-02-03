رياضة | حقيقة تعاقد الأهلي مع حارس إنبي

نفي نادي إنبي مفاوضات النادي الأهلي مع محود جاد حارس مرمي الفريق لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال مصدر في جهاز الكرة بنادي إنبي، إن الأهلي لم يتفاوض مع إدارة إنبي للحصول على خدمات الحارس محمود جاد لضمه في الصيف.

واضاف المصدر: هناك محاولات من بعض وكلاء اللاعبين لتسويق الحارس واستغلال تألقه لكن لا يوجد عروض رسمية حتي الآن على طاولة إنبي.

ويسعي الاهلي في الفترة الحالية للتعاقد مع بديل لحارسه شريف إكرامي والذي أعلن رحيله عن الاهلي عقب نهاية الموسم

ويحتل إنبي المركز التاسع بمسابقة الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة وذلك بعد خوض 14 لقاء.