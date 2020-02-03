دي ماريا: على مبابي أن يتفهم قرارات المدرب

الإثنين 3 فبراير 2020

لفت مهاجم ​باريس سان جيرمان​ أنخيل دي ماريا إلى أن زميله كيليان ​مبابي​ بحاجة إلى أن يكون أكثر مراعاة لزملائه في الفريق بعد ردة فعله الغاضبة على استبداله خلال مباراة ​مونبلييه​ يوم السبت.



وقال دي ماريا: "الأمر صعب للغاية، لا أحد يريد الخروج، الكل يريد اللعب، هذا طبيعي. يريد كيليان أن يسجل هدفًا، لكن المدرب قرر أنه سيغادر، هناك فتيان على مقاعد البدلاء يريدون المجيء ولديهم القدرة، وهو بحاجة إلى فهم ذلك".

وأضاف دي ماريا: "​كافاني​ معنا 100%. منذ بداية الموسم، حدثت أشياء كثيرة، المهم هو أنه جاء وتمكن من اللعب".