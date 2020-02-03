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شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة قرر الإستئناف ضد بطاقة بيكيه الصفراء والان مع التفاصيل
الإثنين 3 فبراير 2020
قرر نادي برشلونة تقديم إستئناف ضد البطاقة الصفراء التي حصل عليها جيرارد بيكيه خلال مواجهة ليفانتي 2-1 بالجولة 22 من الدوري الإسباني.
وسيخسر النادي الكتالوني جهود بيكيه في الجولة المقبلة من الليغا، أمام ريال بيتيس، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدارة برشلونة قدمت بالفعل استئنافًا ضد البطاقة التي حصل عليها بيكيه في لقاء الأمس موضحة أن النادي الكتالوني يأمل في مشاركة بيكيه أمام ريال بيتيس الأحد المقبل.
والبطاقة هي العاشرة التي يحصل عليها الإسباني في النسخة الحالية من الليغا.
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