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الإثنين 3 فبراير 2020 عمر السومة يتقدم أجانب الأهلي بدوري أبطال آسيا

سيقود السوري ​عمر السومة​ قائمة محترفي ​الأهلي​ التي اختارها المدرب السويسري ​كريستيان غروس​ للمشاركة في ​دوري أبطال آسيا​ 2020. Advertisements وسيشارك السومة إلى جانب الثلاثي دجانيني تافاريس والبرازيلي لوكاس ليما والجزائري يوسف بلايلي، فيما غاب الألماني مارين عن القائمة الآسيوية. وتجاوز الأهلي مواجهة الملحق أمام استقلال دونشبه الطاجيكي الثلاثاء الماضي بهدف وحيد ليضمن الصعود إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا. وسيلعب الأهلي في المجموعة الرابعة التي تضم استقلال طهران الإيراني والوحدة الإماراتي والشرطة العراقي، حيث يفتتح مشواره بمواجهة الوحدة الإماراتي الإثنين المقبل.

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