شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح على رأس التشكيل المثالى للجولة الـ25 من البريميرليج.. وكلوب: «مو» ليس أنانيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «هوسكورد» العالمى عن تواجد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول، فى صدارة التشكيل المثالى للجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج».

وقاد صلاح فريقه ليفربول للفوز على ساوثهامبتون برباعية دون مقابل، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء السبت الماضى، على ملعب «أنفيلد»، وسجل الفرعون الهدفين الثالث والرابع لصالح الريدز ليرفع رصيده إلى 14 هدفاً هذا الموسم، ليكون ثالث هدافى الدورى الإنجليزى فى الوقت الحالى، وأصبح على بُعد ثلاثة أهداف من الوصول إلى جيمى فاردى، هداف البريميرليج برصيد 17 هدفًا.

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ويتكون التشكيل المثالى للجولة الخامسة والعشرين من هوجو لوريس فى حراسة المرمى، وأمامه كل من يارى مينا، روديجر، بيساكا، تانجانجا، هندرسون، فيليب بيلنج، جاك جريليش، محمد صلاح، فيرمينو، جلين موراى.

فى سياق آخر، رفض الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، الاتهامات التى وجهها البعض فى وقت سابق لمحمد صلاح، بأنه أنانى ويفضل تسديدة الكرة لهز شباك المنافسين وعدم تمريرها لزملائه فى الفريق، حيث دافع المدرب الألمانى عن الفرعون.

وقال كلوب، فى تصريحات نشرتها صحيفة «ليفربول إيكو»: «كان الناس يتحدثون عن مو صلاح.. إنه لم يكن أنانيًا أبدًا أو أنانيًا أكثر مما ينبغى»، مضيفا «لقد رأينا أهدافا يسجلها محمد صلاح وهو يتواجد بين 4 مدافعين ويسدد الكرة فى سقف المرمى.