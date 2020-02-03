شكرا لقرائتكم خبر عن التنزاني «ساماتا» يتحدث عن دور «المحمدي وتريزيجيه» معه في أستون فيلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث لاعب فريق أستون فيلا، مبوانا ساماتا، المنتقل حديثًا من صفوف جينك البلجيكي، عن دور الثنائي المصري أحمد المحمدي، ومحمود حسن تريزيجيه، من أجل مساعدته على الاستقرار في النادي الإنجليزي.

وكان أستون فيلا قد أعلن تعاقده مع التنزاني ميونا ساماتا، قادمًا من صفوف جينك في موسم الانتقالات الشتوي، في شهر يناير الماضي.

وأكد مبوانا ساماتا أن تريزيجيه والمحمدي، إلى جانب مارفيلوس ناكامبا، ساعدوه على سرعة التأقلم في صفوف الفيلانز.

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وقال اللاعب التنزاني في تصريحات نشرتها شبكة «بي بي سي» العالمية: «لقد ساعدوني كثيرًا على الاستقرار وشعرت بأنني أستطيع اللعب هنا».

وأضاف: «لقد كانوا جيدين معي جدًا منذ انتقالي إلى الفريق».

وواصل: «لقد شجعوني كثيرًا لكي أكون أفضل».

وأصر ساماتا على أنهم يسعون لحصد المزيد من النقاط في الدوري الإنجليزي، حيث قال: «سنحاول الفوز بالكثير من النقاط، إنه التحدي بالنسبة لنا الآن وعلينا أن نفعل ذلك».

وتابع: «الدوري الإنجليزي منافسة قوية، فهم على حق عندما يقولون إنها البطولة الأولى في العالم، إنها صعبة، ليست مثل بلجيكا، هنا يجب أن تكون جاهزًا جسديًا وعقليًا ويجب أن تكون مستعدًا للعب كل أسبوع، كل المباريات صعبة، وليس من السهل الفوز أمام كل خصم».