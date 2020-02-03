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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دي ماريا: على مبابي أن يتفهم قرارات المدرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020
لفت مهاجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا إلى أن زميله كيليان مبابي بحاجة إلى أن يكون أكثر مراعاة لزملائه في الفريق بعد ردة فعله الغاضبة على استبداله خلال مباراة مونبلييه يوم السبت.
وقال دي ماريا: "الأمر صعب للغاية، لا أحد يريد الخروج، الكل يريد اللعب، هذا طبيعي. يريد كيليان أن يسجل هدفًا، لكن المدرب قرر أنه سيغادر، هناك فتيان على مقاعد البدلاء يريدون المجيء ولديهم القدرة، وهو بحاجة إلى فهم ذلك".
وأضاف دي ماريا: "كافاني معنا 100%. منذ بداية الموسم، حدثت أشياء كثيرة، المهم هو أنه جاء وتمكن من اللعب".
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