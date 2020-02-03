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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإصابة تغيّب نيمار عن مواجهة نانت بالدوري الفرنسي ومبابي حاضر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020
أشارت تقارير صحفية برازيلية، إلى أن نجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا سيغيب عن مواجهة نانت، الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الفرنسي بسبب الإصابة.
وكشف مدرب سان جيرمان توماس توخيل عن قائمة الفريق لمباراة نانت وشهدت غياب نيمار وتواجد كيليان مبابي رغم الخلاف مع المدرب.
وذكرت شبكة "غلوبوسبورت" البرازيلية، إن نيمار سيغيب عن موقعة نانت، لمعاناته من إصابة طفيفة بالضلع تعرض لها خلال مواجهة مونبلييه، السبت الماضي.
وأكمل البرازيلي المباراة رغم الإصابة، إلا أن الفحوصات الطبية، التي خضع لها في وقت لاحق كشفت عن وجود مشكلة في الغضاريف الصغرى.
وأضافت الصحيفة: "نيمار لديه فرصة للحاق بمواجهة ليون، الأحد المقبل، وربما يتم إراحته من أجل خوض مواجهة بوروسيا دورتموند في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا".
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