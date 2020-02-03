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إنهاء عقد مدرب المنتخب الأول لكرة اليد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد إنهاء عقد مدرب المنتخب الأول بوريس دينس (سلوفيني) ومساعده فوجو سلاف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الذي عقد اليوم في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور نائب الرئيس عبدالله العليان، وأعضاء مجلس الإدارة عبد الحميد الدحيلان، حسن السيهاتي، سعود الحودي، ناصر الشمري، والأمين العام محمد الجوهر.

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وتم خلال الاجتماع الاطلاع على تقارير لجنة المنتخبات بخصوص مشاركة المنتخب الأول في البطولة الآسيوية التاسعة عشرة التي اختتمت مؤخراً في الكويت، ومناقشة نتائجها والنظر في عقود الجهاز الفني، وتقرر إنهاء التعاقد مع المدرب السلوفيني ومساعده .

كما ناقش المجتمعون مشاركة المنتخب السعودي للناشئين (مواليد 2004م -2006م) في البطولة الآسيوية الشاطئية بنسختها الثانية المقرر إقامتها في تايلند، وكذلك مشاركة منتخب الناشئين للصالات في بطولة البحر المتوسط المقرر إقامتها في اليونان.

كما تم خلال الاجتماع إضافة مواد للائحة المنتخبات، بالإضافة لعرض موجز عن أعمال مكتب الاتحاد والإستراتيجية الجديدة للاتحادات الرياضية، واللوائح وآلية تطبيقها في الاتحاد، ومناقشة التقارير الإدارية والمالية.