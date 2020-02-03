شكرا لقرائتكم رغم غلق الانتقالات.. الأهلى يبحث رحيل صالح جمعة على طريقة السعيد والغزال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرفض مجلس إدارة النادى الأهلي التراجع والاستسلام فى ملف رحيل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة بالمارد الأحمر خاصة بعد باءت كل المحاولات لتسويق اللاعب بالفشل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وتصمم إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب على رحيل اللاعب ورفض بقاءه بسبب عدم التزامه وغيابه المتكرر عن التدريبات، لا سيما بعدما فرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء غرامة مالية كبيرة على اللاعب بسبب الاستهتار والغياب عن المران.
وكلفت إدارة الأهلى لجنة التسويق والتعاقدات بالقلهة الحمراء بالبحث عن عرض للاعب فى أحد الدوريات التى ما زال القيد فيها مفتوحا على طريقة عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز حينما كان فى الأهلى وعمرو جمال مهاجم طلائع الجيش الذى تعرضا لنفس الموقف بإغلاق القيد وخاضا تجربة اللعب فى الدوري "الفنلندي".
وكان الجهاز الفنى للاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر أعلن عن عدم حاجته لتواجد صالح جمعة فى صفوف الفريق الأحمر، حيث أكد أنه يتمني له التوفيق فى مكان آخر لخروج اللاعب من حساباته الفنية لعدم جاهزيته بصورة مستمرة.
صالح جمعة تعرض لعدد من العقوبات المالية عن طريق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلى بعد تغيبه عن التدريبات لفترة بدون الحصول على أذن من الجهاز الفني والتى اعتبرها اللاعب نوع من الاعتراض على عدم مشاركته فى المباريات وتجاهل فايلر له حتي اثناء التقسيمة التى يجريها خلال المران مما يؤثر على مستواه الفني ويجعله بعيد تمام عن باقي زملائه .
أدارة الأهلى قد منحت أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالاهلى الضوء الاخضر لتسويق صالح جمعة ولكن فشلت كافة المحاولات ليبقي بقاء اللاعب واستمراره فى الفريق أمر واقعي .
عدلى القيعي مستشار التعاقدات بالأهلى تحدث فى أزمة صالح جمعة مؤكدا عليه ان يغتنم الفرصة لانها قد تكون الاخير خاصة ان الجهاز الفنى تحلي بالصبر عليه كثيرا وان الأمور تنصب فى مصلحة اللاعب للحصول على فرصة أخيرة يستطيع من خلالها الرد على الجميع داخل الملعب وهذا لن ياتى الا من خلاله هو فقط لان المدير الفنى يدفع باي لاعب جاهز لانه يريد ان يحقق الفوز وهذا لن يكون الا مع اللاعب الجاهز.
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