شكرا لقرائتكم رغم غلق الانتقالات.. الأهلى يبحث رحيل صالح جمعة على طريقة السعيد والغزال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض مجلس إدارة النادى الأهلي التراجع والاستسلام فى ملف رحيل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة بالمارد الأحمر خاصة بعد باءت كل المحاولات لتسويق اللاعب بالفشل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتصمم إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب على رحيل اللاعب ورفض بقاءه بسبب عدم التزامه وغيابه المتكرر عن التدريبات، لا سيما بعدما فرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء غرامة مالية كبيرة على اللاعب بسبب الاستهتار والغياب عن المران.

وكلفت إدارة الأهلى لجنة التسويق والتعاقدات بالقلهة الحمراء بالبحث عن عرض للاعب فى أحد الدوريات التى ما زال القيد فيها مفتوحا على طريقة عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز حينما كان فى الأهلى وعمرو جمال مهاجم طلائع الجيش الذى تعرضا لنفس الموقف بإغلاق القيد وخاضا تجربة اللعب فى الدوري "الفنلندي".