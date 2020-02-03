شكرا لقرائتكم أشرف صبحى: هدفنا تطوير مراكز الشباب وتحويلها إلى مقر خدمة مجتمعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومات المصرية على فترات متعاقبة كان لديها اهتمام بمراكز الشباب وبدأ هذا الاهتمام يتطور من مرحلة إلى أخرى ، ومنذ عام 2014 بدأ جيل ثانى من الاهتمام بتغيير شكل الملاعب والاهتمام بالنجيل الصناعى وكانت البداية بمركز شباب الجزيرة، متابعا: كنت حينها مساعد وزير الشباب والرياضة وبدأت إعادة تخطيط المساحات الموجودة بشكل أخرى، وبدأ على مستوى مصر كلها يتم إعادة تغيير الملاعب.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، فى تصريحات تلفزيونية، أنه تم إعادة تخطيط واستغلال المساحات داخل مراكز الشباب للارتقاء بمستوى الخدمات، متابعا: عندما نذهب إلى مراكز شباب فى محافظات الصعيد نجد مراكز شباب تهتم بالنجيل الصناعى ولديها ملاعب نجيل صناعى ومبنى صغير للمناسبات ومبنى للشؤون الإدارية ، وأصبح هناك اهتمام بأكاديميات كرة القدم .

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن مركز شباب الجزيرة يمثل النموذج الذى نجح ونحاول تكرار هذه التجربة فى مراكز الشباب الأخرى ، موضحا أن منذ عام 2018 بدأت جيل رابع للتطوير من خلال تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية مثل ما يحدث فى دول العالم .

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وفى وقت سابق افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين صلاح وزير البيئة، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، المرحلة الأولى من مشروع الدراجات التشاركية Bike sharing فى حضور نواب ومستشار رئيس الجامعة وعمداء الكليات و عدد كبير من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة ،يأتى الافتتاح على خلفية أسبوع فتيات الجامعات الخامس الذى تستضيفة جامعة الفيوم للمرة الأولى.