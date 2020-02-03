شكرا لقرائتكم هشام حنفى يعلق على إعلان إكرامى الرحيل عن الأهلى: هو عارف بيعمل إيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام حنفى لاعب الأهلى الأسبق، أن قرار شريف اكرامى بالرحيل عن الأحمر بنهاية الموسم، جاء بعد دراسة وتفكير منه.

وقال حنفى خلال تصريحات إذاعية: "تفاجئت بقرار شريف إكرامى، كنت اتحدث مع والده قبل إعلان الأول بساعات لقراره، ولم يخبرنى بأى شىء وتفاجئت مساء أمس بقرار شريف، اعتقد أن قراره جاء بعد دراسة وتفكير كبير منه".

Advertisements

أضاف: شريف لاعب كبير ويعى ما يفعل جيدا، ولم أرى له أى مشكلة سواء عندما يشارك اساسيا او يجلس احتياطيا وأى حد مكان شريف كان ممكن يوافق على الوضع ويكمل وياخد فلوس وهو قاعد، إنما شريف فضل أن يبحث عن فرصة جديدة للمشاركة خاصة بعد ابتعاده عن الصورة خلال آخر موسمين".

وأتم كلماته: وارد أن يستمر شريف مع الأهلى، فقراره مازال ليس رسميا".