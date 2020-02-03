شكرا لقرائتكم تعرف على موقف كهربا من موقعة بيراميدز بعد تعنيف "فايلر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينوى السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عدم الدفع بمحمود عبد المنعم كهربا أمام بيراميدز فى المباراة المقرر لها الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السادسة عسر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

حرص فايلر على تخصيص فقرة فردية من المران الجماعي للمارد الأحمر الذى أقيم على ملعب مختار التتش لمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق لمعالجة أخطائه الدفاعية خاصة التى ارتكبها أمام الهلال السودانى وكلفت الأحمر هدف التعادل فى الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعنف "فايلر" كهربا بسبب استهتار اللاعب وعدم أداء الواجب الدفاعى على أكمل وجه خاصة بعد تسببه فى هدف التعادل أمام الهلال السودانى فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دورى أبطال أفريقيا وحسم فيها الأحمر التأهل لدور الـ8.

ويتجه المدير الفنى للأهلى إلى عقاب كهربا وتجميده على دكة البدلاء من 3 أسابيع لشهر كما خصص له مران فردى حتى يتلاشى اللاعب الأخطاء الدفاعية التى وقع فيها فى المباريات الماضية كما وعد "الفولت" مدربه بتنفيذ التعليمات.

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خاض لاعبو الأهلى مرانهم مساء اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز وذلك بعد يومين من التعادل مع الهلال السودانى والتأهل لدور الـ8 من بطولة دورثي أبطال أفريقيا.

وغادر فايلر ومدير الكرة المران قبل نهايته حيث توجها إلى محمود الخطيب رئيس النادى لعقد اجتماع معه والحديث عن أحوال الفريق والمرحلة المقبلة والتى ستشهد خوض الفريق مباريات مهمة على الصعيد المحلى والأفريقى.

فيما تغيب النيجيرى جونيور أجايي، مهاجم الفريق، عن المران الجماعي بسبب شكواه من حالة الإجهاد التى يعانى منها بعد رحلة السودان لمواجهة الهلال السودانى.