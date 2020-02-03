- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم على طريقة 6 أكتوبر.. اتحاد بسيون يقيد لاعبا بعمر الـ63 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أتم نادى اتحاد بسيون الناشط فى دورى الدرجة الثالثة، إجراءات قيد خالد البربرى مواليد عام 1957 فى قائمة الفريق الأول تكريماً له، ليكون بذلك ثانى أكبر لاعب فى العالم بعد عز الدين بهادير (75 عاما) والمٌقيد ضمن صفوف نادى 6 أكتوبر الناشط فى نفس الدورى.
ويستعد عز الدين لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، مع بدء مشاركته مع ناديه فى المباريات التى دعا لها مندوبى الموسوعة.
وكشف مسئولو اتحاد الكرة فى وقت سابق، صحة إجراءات قيد اللاعبين أصحاب الأعمار الكبيرة.
وقال مسئولو اتحاد الكرة، إن اللائحة الحالية لا تضع حدا أقصى لقيد اللاعبين فى قوائم الأندية بعكس الحال فى اللائحة القديمة التى تم إلغاؤها قبل 7 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر على طريقة 6 أكتوبر.. اتحاد بسيون يقيد لاعبا بعمر الـ63 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.