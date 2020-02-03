شكرا لقرائتكم على طريقة 6 أكتوبر.. اتحاد بسيون يقيد لاعبا بعمر الـ63 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم نادى اتحاد بسيون الناشط فى دورى الدرجة الثالثة، إجراءات قيد خالد البربرى مواليد عام 1957 فى قائمة الفريق الأول تكريماً له، ليكون بذلك ثانى أكبر لاعب فى العالم بعد عز الدين بهادير (75 عاما) والمٌقيد ضمن صفوف نادى 6 أكتوبر الناشط فى نفس الدورى.

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ويستعد عز الدين لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، مع بدء مشاركته مع ناديه فى المباريات التى دعا لها مندوبى الموسوعة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة فى وقت سابق، صحة إجراءات قيد اللاعبين أصحاب الأعمار الكبيرة.

وقال مسئولو اتحاد الكرة، إن اللائحة الحالية لا تضع حدا أقصى لقيد اللاعبين فى قوائم الأندية بعكس الحال فى اللائحة القديمة التى تم إلغاؤها قبل 7 سنوات.