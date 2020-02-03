شكرا لقرائتكم تريزيجيه يعلن زيارته لمعرض القاهرة الدولى للكتاب غدا الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الدولى محمود حسن "تريزيجيه" جناح المنتخب الوطنى المحترف فى صفوف أستون فيلا الإنجليزى زيارته لمعرض القاهرة الدولى للكتاب غدا الثلاثاء قائلا :" هكون موجود بكره ان شاء الله في معرض الكتاب".

يلتقى جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الـ51 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، فى ختام فعالياته مع لاعب كرة القدم محمود تريزيجيه، بعد غدٍ الثلاثاء 4 فبراير فى لقاء مفتوح بقاعة السينما الساعة الثانية ظهرًا.

يختتم معرض القاهرة الدولى للكتاب فعالياته الفنية والثقافية غدا، الثلاثاء، 4 فبراير 2020، بعدد من فعاليات المعرض، منها لقاء لاعب كرة القدم محمود تريزيجيه، فى لقاء مفتوح بقاعة السينما الساعة الثانية ظهرًا. كما ستعلن "هيئة الكتاب" عن ضيف شرف الدورة القادمة، وذلك فى الثانية عشرة ظهرا بقاعة ضيف الشرف ببلازا 2، وينظم المعرض حفل تأبين فى الثانية ظهرا بنفس القاعة للكاتب محمد حسن خليفة والذى وافته المنية فى ثانى أيام المعرض.



