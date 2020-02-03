شكرا لقرائتكم رابطة المحترفين تجتمع مع الأندية بحضور رينار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عقدت لجنتا المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم وإدارة المنتخبات في العاصمة الرياض، مساء يوم الاثنين، اجتماعًا مع ممثلي أندية مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بحضور المدير الفني للمنتخب ، الفرنسي إيرفي رينار، وذلك لمناقشة روزنامة الموسمين الرياضيين المقبلين 2020-2021 و 2021-2022.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، باستثناء ممثلي أندية الفتح وأبها والعدالة، حيث تم استعراض الروزنامة المقترحة للموسمين المقبلين، وكذلك برنامج المنتخب الأول لكرة القدم والاستحقاقات التي سيتواجد فيها، إضافة إلى مناقشة مقترحات الأندية.