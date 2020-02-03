تقارير إسبانية: برشلونة يضم محمد صلاح الصيف المقبل





كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة يطمح في ضم النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي،في الصيف المقبل لتعزيز هجومه فى الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "eldesmarque" الإسبانية، أن اسم محمد صلاح طرح على طاولة مفاوضات النادي الكتالوني مع عدد من اللاعبين فى يناير الماضي، قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية، وأنه من غير المستبعد أن يدخل البارسا في مفاوضات معه بالصيف.

وأشارت إلى أن محمد صلاح رغم سعادته فى فريقه الحالي ليفربول وفى الدوري الإنجليزي، إلا أن الفرعون المصري يعشق نادي برشلونة ويرغب في اللعب بجوار ميسي في أحد الأيام

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ورغم إغلاق السوق الانتقالات الشتوية، إلا أن برشلونة لا يزال يعمل على ملف الصفقات المقبلة، وفي الساعات الأخيرة ظهر اسم محمد صلاح ضمن اهتمامات البارسا.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول حتى عام 2023 المقبل بعدما جدد تعاقده فى الصيف الماضي مع الريدز.

فى سياق آخر، تواجد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، فى صدارة التشكيل المثالى بحسب موقع "هو سكورد" العالمى، للجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" والتى أسدل الستار عليها مساء أمس، الأحد، بعد تألقه فى مواجهة الريدز ضد ساوثهامبتون.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول لاكتساح ضيفه ساوثهامبتون برباعية دون مقابل، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب "أنفيلد"، وسجل النجم المصرى الهدفين الثالث والرابع لصالح الريدز ليرفع رصيده إلى 14 هدفاً هذ الموسم، ليكون ثالث هدافى الدورى الإنجليزى فى الوقت الحالى، بعد جيمى فاردى هداف ليستر سيتى المتصدر برصيد 17 هدفا، وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتى الوصيف برصيد 16 هدفا