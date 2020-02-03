أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة وكهربا

اجتمع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، بمحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأحمر خلال المران الذى أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعنف "فايلر" كهربا بسبب عدم أداء الواجب الدفاعى على أكمل وجه، خاصة بعد تسببه فى هدف التعادل أمام الهلال السودانى فى المباراة التى جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دورى أبطال أفريقيا وحسم فيها الأحمر التأهل لدور الـ8.

ويتجه المدير الفنى للأهلى إلى عقاب كهربا وتجميده على دكة البدلاء من 3 أسابيع لشهر، كما خصص له مرانا فرديا حتى يتلاشى اللاعب الأخطاء الدفاعية التى وقع فيها فى المباريات الماضية، كما وعد "الفولت" مدربه بتنفيذ التعليمات.

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أزمة صالح جمعة

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تصمم إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على رحيل صالح ورفض بقائه بسبب عدم التزامه وغيابه المتكرر عن التدريبات، لاسيما بعدما فرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء غرامة مالية كبيرة على اللاعب بسبب الاستهتار والغياب عن المران.

وكلفت إدارة الأهلي لجنة التسويق والتعاقدات بالقلعة الحمراء بالبحث عن عرض للاعب فى أحد الدوريات التى ما زال القيد فيها مفتوحًا على طريقة عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز حينما كان فى الأهلى وعمرو جمال مهاجم طلائع الجيش الذى تعرضا لنفس الموقف بإغلاق القيد وخاضا تجربة اللعب في الدوري "الفنلندي".

وكان الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر أعلن عن عدم حاجته لتواجد صالح جمعة فى صفوف الفريق الأحمر، حيث أكد أنه يتمني له التوفيق فى مكان آخر لخروج اللاعب من حساباته الفنية لعدم جاهزيته بصورة مستمرة.

صالح جمعة تعرض لعدد من العقوبات المالية عن طريق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى بعد تغيبه عن التدريبات لفترة بدون الحصول على أذن من الجهاز الفني والتى اعتبرها اللاعب نوعًا من الاعتراض على عدم مشاركته فى المباريات وتجاهل فايلر له حتي أثناء التقسيمة التى يجريها خلال المران ما يؤثر على مستواه الفني ويجعله بعيدًا تمام عن باقي زملائه .

إدارة الأهلى قد منحت أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلى الضوء الاخضر لتسويق صالح جمعة ولكن فشلت كل المحاولات ليبقى بقاء اللاعب واستمراره فى الفريق أمرًا واقعيًا