نيمار يغيب عن مباراة نانت لاصابة في أضلاعه









اسماء السيد - أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، الاثنين، أن مهاجمه البرازيلي نيمار يعاني من اصابة في اضلاعه ستبعده عن مباراة الفريق أمام نانت الثلاثاء ضمن المرحلة 23 من الدوري المحلي.

وكان اللاعب قد تلقى ضربة قبيل انتهاء الشوط الأول من المباراة ضد مونبلييه السبت في المرحلة الماضية.

وقال الفريق الباريسي في بيان له إن الفحوصات التي أجريت على اللاعب أكدت وجود اصابة على مستوى الأضلاع، دون تحديد المدة التي سيغيب فيها.

الشيء الوحيد المؤكد أن نيمار الذي احتفل مبكرا بعيد ميلاده الثامن والعشرين الأحد في نادي ليلي في باريس (مولود في 5 شباط/فبراير)، يغيب عن التشكيلة التي ستتوجه إلى ملعب بوجوار لملاقاة نانت غدا.

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وخلت التشكيلة أيضا من اسماء كل من البرازيليين ماركينيوس وتياغو سيلفا والاسبانيين خوان بيرنات وأندر هيريرا وكولين داغبا وعبدو ديالو، فيما عاد إليها الكاميروني جان-ايريك تشوبو-موتينغ بعد تعافيه من الإصابة.

واثارت اصابة ديالو في فخذه الأيمن السبت خلال المباراة نفسها قلق المدرب الألماني لسان جرمان توماس توخل، ما سيبعده عن الملاعب وفقا للنادي "من ثلاثة إلى أربعة أسابيع حسب تطور علاجه". ما يعني أنه سيغيب عن مباراة الذهاب للدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في 18 شباط/فبراير ضد فريقه السابق بروسيا دورتموند الألماني.

في حين أن إصابة هيريرا عضلية طفيفة، وهو بحاجة لأن يخلد للراحة فقط.