شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سموحة يتقاسم النقاط مع المقاصة بتعادل إيجابى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق سموحة مع مصر المقاصة بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ونجح ميدو جابر فى إحراز هدف التقدم للمقاصة فى الدقيقة 50 من عمر اللقاء، من ركلة جزاء حصل عليها شيميلس بيكلى، ثم أحرز رجب نبيل هدف التعادل لسموحة فى الدقيقة 85.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة للنقطة 21 فى المركز الثامن، بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 9 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً فيما يحتل المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 7 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 25 هدفًا.

سموحة خاض المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: الهانى سليمان

خط الدفاع: شريف رضا، رجب نبيل، محمد كوفى، أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: أحمد حمص، ناصر ماهر، يوسف ديوب، صلاح محسن

خط الهجوم: حسام حسن، محمد طلعت

يتواجد على دكة البدلاء كلا من: عمر صلاح ، أحمد مكى ، إسلام جمال ، فوزى الحناوى ، كريم يحيى ، محمد الترهونى ، محمد عبد المنعم.

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وخاض المقاصة المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: محمد دبش وعاصم سعيد وحسني فتحي وأحمد محسن

خط الوسط: صلاح ريكو ومصطفى شبيطة وميدو جابر وخالد اوتشو

الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وعصام صبحي وأحمد ياسين ومحمد مسعد وأودو موسيس وصلاح عاشور ومحمد كنارية.

وشهدت المباراة تواجد النيجيرى إيمانويل أمونيكى، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة بنادى مصر للمقاصة، على مقاعد البدلاء، وتولى أمونيكى تدريب الفريق منذ أيام عقب فترة من المفاوضات بينه وإدارة المقاصة، وتحديدًا اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي، وذلك عقب قرار إقالة أحمد حسام ميدو المدير الفنى السابق للفريق والذى تمت إقالته بعد الهزيمة من فريق بيراميدز بنتيجة 3/1 فى الدوري.

ويمتد عقد أمونيكى مع المقاصة لمدة عام ونصف، تبدأ فى فبراير الجارى، وتم التعاقد معه عقب مفاضلة بينه وبين أكثر من مدير فنى أجنبى ومصري، إلا أن الرأى النهائى جاء فى مصلحة أمونيكى الذى يمتلك سيرة ذاتية قوية كمدرب وكلاعب.