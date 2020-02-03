شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رجب نبيل يتعادل لسموحة أمام المقاصة قبل صافرة النهاية بـ5 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز رجب نبيل لاعب سموحة، هدف التعادل لفريقه أمام مصر المقاصة، فى الدقيقة 85 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ونجح ميدو جابر فى إحراز هدف التقدم للمقاصة فى الدقيقة 50 من عمر اللقاء، من ركلة جزاء حصل عليها شيميلس بيكلى.

وضم تشكيل سموحة كلاً من..

حراسة المرمى: الهانى سليمان

خط الدفاع: شريف رضا، رجب نبيل، محمد كوفى، أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: أحمد حمص، ناصر ماهر، يوسف ديوب، صلاح محسن

خط الهجوم: حسام حسن، محمد طلعت

يتواجد على دكة البدلاء كلا من: عمر صلاح ، أحمد مكى ، إسلام جمال ، فوزى الحناوى ، كريم يحيى ، محمد الترهونى ، محمد عبد المنعم.

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وضم تشكيل المقاصة كلاً من:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: محمد دبش وعاصم سعيد وحسني فتحي وأحمد محسن

خط الوسط: صلاح ريكو ومصطفى شبيطة وميدو جابر وخالد اوتشو

الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وعصام صبحي وأحمد ياسين ومحمد مسعد وأودو موسيس وصلاح عاشور ومحمد كنارية.

ويحتل سموحة المركز الثامن برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 8 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما يحتل المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.