اتحاد الكرة: إقامة المباريات بتقنية الـvar فى 18 ملعبًا داخل مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، النجاح الرائع لاختبار الملعب مع تقنية الـvar فى استاد القاهرة واستاد السلام، موضحًا أنه ستتم نفس التجارب الحية على باقي الـ16 ملعبًا التي تقام عليها المباريات الرسمية للأندية والمنتخبات.
وقال نائب رئيس اتحاد الكرة لـ"الخليج 365"، إن التجارب الحية لتقنية الفيديو ستتم بتنظيم مباريات ودية على الـ16 ملعبا الأخرى، لافتًا إلى حضور مندوب "فيفا" بيهافشن مورجان حسب لوائح تطبيق الـvar التى تلزم حضور مندوب الفيفا علي الأقل تجربة لمباراة ودية .
وأكد جمال محمد على أن تاريخ التحكيم المصري الدولي هو الأكثر إنجازًا عبر التاريخ العربي والأفريقي بداية من حسين إمام ومصطفي كامل والبطران وحسين فهمي ومحمود عثمان ومحمد حسام ونشأت توفيق وقدري عبد العظيم وجمال الغندور وعصام عبدالفتاح والجيل الحالي يكمل جيل العظماء.
وتابع أن الحكم بشر يصيب ويخطئ وتقنية الـvar كان لابد منها بعد أن تحولت مباريات كرة القدم لاستثمار واقتصاد قومي وثروة تركض في الملعب وتتغني في المدرجات وعبر الشاشات ووجوب التقنية لأن سرعة كرة القدم أصبحت عالية جدًا والنتائج مرتبطة بالثروة المالية وسوف تساعد الحكام على اتخاذ القرار السليم العادل في حالات إحراز الأهداف والتسلل وركلات الجزاء وعقوبة الطرد وهى أكثر الأحداث إثارة للجدل وقد أثبتت التدريبات أن حكام مصر بخير.
وأجاب مورجان على استفسار للدكتور جمال محمد على بأن الاستعدادات التكنولوجية والمتمثلة في عربيات النقل ووسائل الاتصال مع عربات البث والاتصال بالحكام على أعلى مستوى والحكام المصريين ممتازين وجاهزون لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى.
ووقعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، رسميًا عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع شركة إسبانية لمدة 3 سنوات ونصف بداية من الدور الثانى من عمر المسابقة هذا الموسم، وذلك بعد وصول موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على العقد الذى تتخطى مدته فترة تعيين اللجنة الحالية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والتى تنتهى فى 31 يوليو المقبل.
ويتضمن العقد تطبيق تقنية الفيديو فى مصر على سبيل التأجير التمويلى وينتهى بالبيع، والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة، وأرسلت الشركة الإسبانية الدفعة الثانية من الأجهزة والشاشات اللازمة لتطبيق التقنية.
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