شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الظهور الأول لأمونيكى فى قيادة المقاصة أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد النيجيرى إيمانويل أمونيكى، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة بنادى مصر للمقاصة، على مقاعد البدلاء فى مباراة فريقه أمام سموحة، التى تجمعهما حاليًا على استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ونجح ميدو جابر فى إحراز هدف التقدم للمقاصة فى الدقيقة 50 من عمر اللقاء، من ركلة جزاء حصل عليها شيميلس بيكلى.

وتولى أمونيكى تدريب الفريق منذ أيام عقب فترة من المفاوضات بينه وإدارة المقاصة، وتحديدًا اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي، وذلك عقب قرار إقالة أحمد حسام ميدو المدير الفنى السابق للفريق والذى تمت إقالته بعد الهزيمة من فريق بيراميدز بنتيجة 3/1 فى الدوري.

ويمتد عقد أمونيكى مع المقاصة لمدة عام ونصف، تبدأ فى فبراير الجارى، وتم التعاقد معه عقب مفاضلة بينه وبين أكثر من مدير فنى أجنبى ومصري، إلا أن الرأى النهائى جاء فى مصلحة أمونيكى الذى يمتلك سيرة ذاتية قوية كمدرب وكلاعب.

وضم تشكيل سموحة كلاً من..

حراسة المرمى: الهانى سليمان

خط الدفاع: شريف رضا، رجب نبيل، محمد كوفى، أحمد أبو الفتوح

Advertisements

خط الوسط: أحمد حمص، ناصر ماهر، يوسف ديوب، صلاح محسن

خط الهجوم: حسام حسن، محمد طلعت

يتواجد على دكة البدلاء كلا من: عمر صلاح، أحمد مكى، إسلام جمال، فوزى الحناوى، كريم يحيى، محمد الترهونى، محمد عبد المنعم.

وضم تشكيل المقاصة كلاً من"

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: محمد دبش وعاصم سعيد وحسني فتحي وأحمد محسن

خط الوسط: صلاح ريكو ومصطفى شبيطة وميدو جابر وخالد اوتشو

الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وعصام صبحي وأحمد ياسين ومحمد مسعد وأودو موسيس وصلاح عاشور ومحمد كنارية.

ويحتل سموحة المركز الثامن برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 8 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما يحتل المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.