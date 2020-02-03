الأهلى يصر على رحيل صالح جمعة بهذه الطريقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض مجلس إدارة النادي الأهلي التراجع والاستسلام في ملف رحيل صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة بالمارد الأحمر، خاصة بعدما باءت كل المحاولات لتسويق اللاعب بالفشل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وتصمم إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على رحيل اللاعب ورفض بقائه بسبب عدم التزامه وغيابه المتكرر عن التدريبات، لاسيما بعدما فرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء غرامة مالية كبيرة على اللاعب بسبب الاستهتار والغياب عن المران.
وكلفت إدارة الأهلي لجنة التسويق والتعاقدات بالقلعة الحمراء بالبحث عن عرض للاعب فى أحد الدوريات التى ما زال القيد فيها مفتوحًا على طريقة عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز حينما كان فى الأهلى وعمرو جمال مهاجم طلائع الجيش الذى تعرضا لنفس الموقف بإغلاق القيد وخاضا تجربة اللعب في الدوري "الفنلندي".
وكان الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر أعلن عن عدم حاجته لتواجد صالح جمعة فى صفوف الفريق الأحمر، حيث أكد أنه يتمني له التوفيق فى مكان آخر لخروج اللاعب من حساباته الفنية لعدم جاهزيته بصورة مستمرة.
صالح جمعة تعرض لعدد من العقوبات المالية عن طريق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى بعد تغيبه عن التدريبات لفترة بدون الحصول على أذن من الجهاز الفني والتى اعتبرها اللاعب نوعًا من الاعتراض على عدم مشاركته فى المباريات وتجاهل فايلر له حتي أثناء التقسيمة التى يجريها خلال المران ما يؤثر على مستواه الفني ويجعله بعيدًا تمام عن باقي زملائه .
إدارة الأهلى قد منحت أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلى الضوء الاخضر لتسويق صالح جمعة ولكن فشلت كل المحاولات ليبقى بقاء اللاعب واستمراره فى الفريق أمرًا واقعيًا .
عدلى القيعي مستشار التعاقدات بالأهلى تحدث فى أزمة صالح جمعة مؤكدًا أنه عليه أن يغتنم الفرصة لأنها قد تكون الأخيرة خاصة أن الجهاز الفنى تحلي بالصبر عليه كثيرًا وأن الأمور تنصب فى مصلحة اللاعب للحصول على فرصة أخيرة يستطيع من خلالها الرد على الجميع داخل الملعب وهذا لن يأتى إلا من خلاله هو فقط لأن المدير الفنى يدفع بأي لاعب جاهز لأنه يريد أن يحقق الفوز وهذا لن يكون إلا مع اللاعب الجاهز.
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