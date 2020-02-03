فيديو.. ميدو جابر يحرز هدف تقدم المقاصة على سموحة من ضربة جزاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز ميدو جابر لاعب مصر المقاصة، هدف التقدم لفريقه على سموحة من ضربة جزاء فى الدقيقة 50 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا علي استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز. وضم تشكيل سموحة كلاً من: حراسة المرمى: الهانى سليمان خط الدفاع: شريف رضا، رجب نبيل، محمد كوفى، أحمد أبو الفتوح خط الوسط: أحمد حمص، ناصر ماهر، يوسف ديوب، صلاح محسن خط الهجوم: حسام حسن، محمد طلعت يتواجد على دكة البدلاء كلا من: عمر صلاح ، أحمد مكى ، إسلام جمال ، فوزى الحناوى ، كريم يحيى ، محمد الترهونى ، محمد عبد المنعم. وضم تشكيل المقاصة كلاً من: وضم تشكيل المقاصة كلاً من: وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: محمد دبش وعاصم سعيد وحسني فتحي وأحمد محسن خط الوسط: صلاح ريكو ومصطفى شبيطة وميدو جابر وخالد اوتشو الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وعصام صبحي وأحمد ياسين ومحمد مسعد وأودو موسيس وصلاح عاشور ومحمد كنارية. ويحتل سموحة المركز الثامن برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 8 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما يحتل المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.

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