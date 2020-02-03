شكرا لقرائتكم خبر عن "كهربا وإكرامى وياسر إبراهيم وبادجى".. حديث الصباح والمساء فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النادى الأهلى يضم 4 لاعبين أصبحوا حديث الصباح والمساء فى الشارع الكروى الأهلاوى ما بين رضا عن البعض وحالة تذمر وانتظارًا لتالق إحدى الصفقات المنضمة حديثا فى الميركاتو الشتوى.

ويرصد ”الخليج 365” الـ4 لاعبين حديث الصباح والمساء فى الأهلى بالتقرير التالى:

يبدو أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادى الأهلى أصبح حديث الصباح والمساء فى الأهلى بعدما أهدر عددًا من الفرص الضائعة خلال الفترة الأخيرة وكانت آخرها أمام الهلال السودانى.

وأهدر محمود كهربا لاعب الأهلي، انفرادًا محققًا لإحراز الهدف الثانى فى شباك الهلال السودانى بالدقيقة 88 فى ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث انفرد بالمرمى خاليًا من الحارس، إلا أنه سددها على يسار المرمى، ليضيع على الفريق فرصة إحراز الهدف الثانى أمام الفريق السودانى .

ولم يعد هذا الهدف الأول الذى أضاعه كهربا، بل سبق وشارك فى مباراة الفريق أمام بلاتينيوم بديلاً لمحمد مجدي قفشة مع بداية الشوط الثانى، ورغم أنه ساهم في تحريك النزعة الهجومية للأهلي إلا أنه أهدر فرصة تسجيل هدف محقق للأهلي فى منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية مررها له أحد لاعبى الأحمر، فترتطم بحارس المرمى، وترتد إلى كهربا، ولكنه يسددها أعلى المرمى، ويضيع فرصة هدف أمام بلاتينيوم.

كما أن شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى تسبب فى حيرة تفكير الجماهير الحمراء فى ظل الغموض الذى يسيطر على مصيره بعدما أعلن الرحيل عن ناديه بنهاية عقده مع الفريق آخر الموسم الجارى، خاصة بعد تأكيده أن قراره نهائى لا رجعة فيه، رغم تدخل زملائه لإقناعه بالتراجع عن قرار الرحيل، كما أعلن رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى رفضه أيضًا فكرة رحيل شريف إكرامى، مؤكدًا أنه سيحاول إثناءه عن القرار، خاصة أنه واحد من أهم كباتن الفريق وله دور كبير مع زملائه سواء داخل الملعب أو خارجه.

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كما أن ياسر إبراهيم مدافع النادى الأهلى بات هو الآخر فى تفكير جماهير القلعة الحمراء فى ظل تألقه مع فريقه الأحمر خلال مشاركته أمام فريق الهلال السوداني في المباراة التي جمعت الفريقين في ختام منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بالعاصمة السودانية وانتهت بالتعادل الإيجابي الذى منح الأهلى بطاقة الصعود.

وظهر إبراهيم بأداء متميز أقنع الجهاز الفنى والجماهير، حتى تم اختياره من قبل الأهلى رجل المباراة، ونشرت الصفحة الرسمية للأهلى على "إنستجرام"، صورة للاعب ياسر إبراهيم وعلقت عليها قائلة: "مباراة رائعة قدمها مدافعنا ياسر ابراهيم استحق عليها نسر المباراة يلا يا أهلي".

ياسر إبراهيم شارك فى آخر مباريات خاضها الأهلى محلياً وأفريقياً، وكانت البداية أمام طنطا التى فاز فيها الأحمر بخماسية نظيفة، ثم الفوز على المقاولون بثنائية نظيفة قبل المشاركة فى مباراتين أفريقيتين بشكل أساسى أمام النجم الساحلى التونسى، والتى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف ثم التعادل مع الهلال السودانى بالسودان فى ختام دور المجموعات التى انتهت بالتعادل بهدف لمثله وتأهل الأهلى لدور الثمانية.

كما أن اليو بادجى مهاجم النادى الأهلى لم يبتعد عن تفكير الجمهور الأحمر الذى يطمح بقوة فى أن يقنعهم هجوميًا وأن يسجل أول أهدافه مع القلعة الحمراء خلال المرحلة المقبلة.

القاطرة السنغالية أليو بادجى أحدث صفقات الأهلى انسجم سريعًا مع لاعبى الفريق ليصبح أحد خيارات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي، والذى دفع به فى مباراتى النجم الساحلى والهلال السودانى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.