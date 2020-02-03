سموحة يجبر المقاصة على التعادل في أول ظهور لأمونيكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تعادل فريق مصر المقاصة مع مضيفه سموحة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد الإسكندرية مساء الإثنين، في الأسبوع الـ16 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

افتتح ميدو جابر التسجيل للمقاصة من علامة الجزاء في الدقيقة الـ49 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل رجب نبيل لسموحة في الدقيقة الـ84.

وكان هذا اللقاء هو الأول للمدرب النيجيري إيمانويل أمونيكي، الذي تسلم مهام عمله في المقاصة بشكل رسمي قبل 24 ساعة، خلفًا لأحمد حسام ميدو الذي تمت إقالته.

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ولم ينجح أمونيكي في تصحيح مسار المقاصة، حيث واصل الفريق الفيومي فشل في تحقيق أي انتصار للمباراة رقم 12 على التوالي، حيث حقق ستة تعادلات وتلقى ست هزائم.

ويعود آخر فوز لمصر المقاصة إلى 17 أكتوبر 2019 حين تجاوز المصري البورسعيدي (1-0).

تقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليرفع المقاصة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ15، بينما حقق سموحة بقيادة حمادة صدقي التعادل الرابع على التوالي ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المرتبة الثامنة.