خاص.. موقف كاف من قرار الأهلي في أزمة واقعة الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أوضح مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن قرار الأهلي بعدم تقديم شكوى ضد الهلال السوداني، ليس له تأثير على موقفهم من مناقشة أحداث اللقاء الذي جمع الفريقين بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر من داخل الاتحاد الإفريقي لـ"الخليج 365" اليوم الإثنين: "قرار الأهلي بعدم تقديم شكوى ضد الهلال ليس له تأثير على موقف لجان الاتحاد الإفريقي من مناقشة أحداث المباراة."

وأعلن الأهلي في بيان رسمي اليوم الإثنين أنه لم يتقدم بأي شكوى ضد الهلال السوداني بعد أعمال الشغب التي تمت في ستاد الجوهرة الزرقاء السبت الماضي.

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وتابع المصدر ذاته: "التقارير الخاصة بالمباراة وصلت في الوقت الحالي إلى لجنة الانضباط من أجل الاطلاع عليها ودراسة إمكانية توقيع عقوبات."

وأضاف: "أعمال العنف التي تمت من جانب بعض من جماهير الهلال السوداني ليست بالأمر الذي يستوجب شكوى من الأهلي من أجل اتخاذ قرارات بشأنها."

وانتهت مباراة الأهلي والهلال السوداني بالتعادل بهدف لكل فريق لكنها كانت قد توقفت لمدة 11 دقيقة بسبب اقتحام قلة من جماهير صاحب الأرض للملعب، وإلقاء أخرين مقاعد الاستاد بعد تحطيمها.