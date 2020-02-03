مهاجم أستون فيلا يتحدث عن دور تريزيجيه والمحمدي في تأقلمه في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث التنزاني مبوانا علي ساماتا مهاجم نادي أستون فيلا، عن دور الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" في تأقلمه السريع مع الفريق.

وقال ساماتا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن كل من تريزيجيه والمحمدي لعبا دورا كبيرا في سرعة تأقلمه بالدوري الإنجليزي، بالإضافة أيضا إلى اللاعب مارفيلوس ناكامبا.

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وأضاف، أن الثنائي المصري ومعهم مارفيلوس ناكامبا كان لهما التأثير الكبير لتأقلمه مع الفريق والمساهمة في استقراره بالدوري الإنجليزي.

وأكد، أن الثلاثي زملائه في الفريق كانوا جيدين جدًا معه منذ أن انضممت إلى استون فيلا، ودعموه لتقديم الأفضل دائما مع الفريق.

يذكر أن ساماتا انتقل إلى صفوف أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليصبح أول لاعب من تنزانيا يلعب لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".