اعلن نادي الشباب السعودي ان الجزائري جمال بلعمري مدافع الفريق سيغيب لمدة ثلاث أسابيع. وتعرض بلعمري لإصابة في المفصل أثناء مشاركته في التدريبات التي سبقت مواجهة الهلال في الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين. عشر من الدوري السعودي للمحترفين. وغادر المحترف الجزائري إلى فرنسا وذلك لإجراء التأهيل الطبي في مركز طبي متخصص، وذلك بعد الإصابة التى عانى منها بالكاحل ومن المتوقع أن يعود اللاعب لمشاركة الفريق بعد ٣ أسابيع . عانى منها بالكاحل ومن المتوقع أن يعود اللاعب لمشاركة الفريق بعد ٣ أسابيع . ويستعد فريق الشباب لمواجهة نظيره فريق الفيصلي يوم الجمعة المقبل، علي ملعب الملك سلمان. ويحتل فريق الشباب المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٥ نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمال بلعمري يغيب عن الشباب لمدة ٣ أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.