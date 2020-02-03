شاهد.. خلافات مبابي مع مدرب باريس سان جيرمان تقربه من الرحيل لريال مدريد

شهدت الأيام الماضية أجواءًا عصبية ومتوترة للغاية، بين كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ومدربه الألماني توماس توخيل بعد خلاف اللاعب مع مدربه بسبب استبداله خلال مباراة الفريق الأخيرة بالدوري الفرنسي أمام مونبلييه.

ورصدت الكاميرات غضب مبابي بسبب استبداله خلال المباراة، وحدوث خلاف بين النجم الفرنسي ومدربه توخيل للمرة الثالثة أمام الإعلام، ليؤكد الخلافات بين الأثنين.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن مبابي يرغب بالرحيل عن باريس سان جيرمان، وأن الوعود التي تم وعده بها لم تتم، ويرى حاليًا أنه من الأفضل الرحيل إلى ريال مدريد، وسط خلافاته مع توخيل.

وعلق توخيل عن تلك الواقعة قائلًا:" لا يوجد شيء

شخصي بيني وبين مبابي، أعلم أنه لا يريد الخروج من الملعب، إنه أمر طبيعي، لكنني أريد أيضًا إعطاء دقائق لأولئك اللاعبين الجالسين على مقاعد البدلاء، وقد أوضحت له أسباب قيامي بذلك".

وأضاف توخيل في رسالة واضحة إلى ريال مدريد: "لا أعتقد أن ما فعله مبابي يوم السبت يعني مغادرته النادي، هو لاعب لدينا ولديه عقد".

وأكدت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن ريال مدريد يخطط لتقديم عرض بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني من اجل التعاقد مع مبابي هذا الصيف.

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وأضافت التقارير الإسبانية، أن ريال مدريد بدأ يراقب اوضاع اللاعب وعلاقته مع مدربه في نادي باريس وادارة باريس وخصوصا بعد الموقف الذي رصدته عدسات الكاميرات بعد اخراج توخيل مدرب باريس لمبابي خلا مباراة مونبلييه.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بحلول عام 2022، ويرفض اللاعب الفرنسي العديد من عروض النادي المغرية بمقابل مادي خيالي من أجل تجديد تعاقده.

وكان زيدان مدرب ريال مدريد أبدى رغبته بضم كيليان مبابي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن مبابي حلمه اللعب ضمن صفوف الفريق الملكي، كما أن مبابي تغزل في أسطورة منتخب بلاده الفرنسي السابق.

وكان مسئولو النادي الباريسي أبدوا غضبهم من تصريحات زيدان، حيث أن مبابي ليس لاعبًا بريال مدريد ليتحدث عن إمكانية ضمه، حيث أكد ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان أن تصريحات زيدان مزعجة وتؤثر على استقرار الفريق.

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