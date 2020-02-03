المصري تحت 18 عام يفوز على وادي دجلة في بطولة الجمهورية

‎فاز فريق المصري تحت 18 عام علي مضيفه وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف،في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب وادي دجلة، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الجمهورية لتلك المرحلة السنية.

‎جاءت الاهداف جميعها بالشوط الأول حيث فرض المصري سيطرته

من بداية اللقاء واستطاع محمد صالح احراز الهدف الاول للمصري بالدقيقة السادسة ثم تعادل فريق وادي دجله بالدقيقة الخامسة والعشرين قبل ان يضيف المتألق مهند صادق الهدف الثاني للمصري بالدقيقة الخامسة والاربعين لينتهي الشوط الاول بتقدم المصري علي وادي دجله بهدفين لهدف.

وجاء الشوط الثاني سجالا بين الفريقين وانحسر اللعب في منطقة وسط الملعب دون خطورة حقيقية على المرمى باستثناء ضربة جزاء لوادي دجلة ولكن تم اهدارها ليمر الوقت المتبقي من المباراه دون جديد يذكر لتنتهي المباراه بفوز المصري علي وادي دجلة بعقر داره بهدفين لهدف.