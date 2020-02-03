أهلى جدة يكشف مدة غياب جوزيف دي سوزا

أعلن نادي أهلى جدة اليوم الاثنين، مدة غياب النجم البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب خط وسط الفريق، والذي تعرض للإصابة بتمزق جزئي من الدرجة الثانية في الأوتار والأربطة خلف الركبة.

ونشر نادى أهلى جدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: ‏أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها محترف الفريق الكروي الأول البرازيلي جوزيف دي

سوزا عن إصابته بتمزق جزئي من الدرجة الثانية في الأوتار والأربطة خلف الركبة، وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة (3) أسابيع، من تاريخ الإصابة، قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.

سيغيب جوزيف دي سوزا عن ٥ مباريات للفريق، منها مباراتين في دوري أبطال آسيا أمام الوحدة

الإماراتي، والاستقلال الإيراني، بالإضافة لـ3 مباريات بالدوري أمام الاتفاق والوحدة والفتح.

و يلتقى فريق أهلى جدة بنظيره فريق الاتفاق، يون الخميس ٦ فبراير في تمام الساعة السابعة وعشرين دقيقه بتوقيت مصر والساعة الثامنة وعشرين دقيقه بتوقيت المملكة العربية السعودية علي استاد جامعة الملك عبدالعزيز الرياضية وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل نادي أهلى جدة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد برصيد ٣٠ نقطة.