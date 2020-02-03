طائرة الزمالك تهزم هليوبوليس في الدوري

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادى الزمالك على فريق هليوبوليس بنتيجة 3 – صفر في المباراة التى أقيمت بينهما اليوم في آخر مباريات الدور الأول من الدورى العام للكرة الطائرة. صفر في المباراة التى أقيمت بينهما اليوم في آخر مباريات الدور الأول من الدورى العام للكرة الطائرة. وجاءت نتيجة الأشواط كما يلي: 25 - 23 25 - 18 25 - 23.

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