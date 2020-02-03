كاراتيه الشرقية يفوز في بطولة القطاعات ويشارك ببطولة الجمهورية‏

حقق فريق الشرقية للكاراتية إنجازًا جديدًا ببطولة القطاعات والتى أقيمت الجمعة الماضية، حيث حصد اللاعب البطل فتحى حمدى عبدالمنعم وزن 42 كجم المركز ثالث والميدالية البرونزية وتصعيده إلى بطولة الجمهورية، كما حقق اللاعب البطل معاذ حامد عبدالحميد وزن 59 كجم المركز الثالث والميدالية البرونزية وتصعيده إلى بطولة الجمهورية، ليعود قطاع

الكاراتية إلى منصة التتويج.

يذكر أن الجهاز الفنى لقطاع الكاراتيه يضم كل من الكابتن عنتر حمودة المدير الفنى، والكابتن عصام عثمان المدرب العام ومدرب الكومتية، والكابتن ممدوح عميره المدير الإدارى.

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هذا وقد تقدم مجلس إدارة النادى بالتهنئة والإشادة إلى الجهاز الفنى الجديد

على الجهود المبذولة لعودة كاراتيه الشرقية إلى المشاركة فى كبرى بطولات الجمهورية والعودة إلى منصة التتويج خلال أشهر قليلة مضت منذ توليه مسئولية تدريب فريق كاراتيه نادى الشرقية.

كما تقدم الجهاز الفنى بكل الشكر والتقدير إلى مجلس الإدارة على دعم القطاع ورعاية من أجل العودة مرة أخرى إلى المسار الصحيح وبالأخص شادى مسعد عضو مجلس الإدارة على مساندة ودعم القطاع من أجل النهوض مرة أخرى.