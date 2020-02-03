قائمة التعاون المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا

أعلن البرتغالى فيتور كامبيلوس المدير الفنى للتعاون عن قائمة الفريق المشاركة في بطولة دورى دوري أبطال آسيا موسم ٢٠٢٠. وضمت القائمة 3 لاعبين أجانب بالفريق وهم:"سيدريك أميسي، كاسيو أنجوس، ليندر تاوامبا" قائمة التعاون المشاركة في بطولة دورى أبطال آسيا موسم ٢٠٢٠: حراسة المرمى : كاسيو أنجوس، حسين شيعان، معتز البقعاوي، محمد الضليفع. Advertisements خط الدفاع : طلال العبسي، أحمد عسيري، ياسين برناوي، فيصل درويش، فهد الحمد، حمدان الرويلي، حسن كادش، إبراهيم الزبيدي. الرويلي، حسن كادش، إبراهيم الزبيدي. خط الوسط : محمد ابو سبعان، سيدريك أميسي، ريان الموسي، إبراهيم العتيبي، صالح السعيد، سلطان مندش، سميحان النابت، فهد الرشيدي، ذعار العتيبي، ناصر الدعجانى، ربيع سفيانى، عبدالمجيد السواط. خط الهجوم : مالك عبدالمنعم، محمد السهلاوي، ليندر تاوامبا.

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