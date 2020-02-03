بورفؤاد يتغلب على غزل دمياط في دوري الدرجة الثالثة

فاز الفريق الأول للكرة بنادي بورفؤاد على نظيره فريق غزل دمياط بهدفين للاشيء فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ملعب المريخ الرئيسي فى الجولة الثامنة عشر من دوري الدرجة الثالثة بالمجموعة السابعة.
بدأ الشوط الأول من المباراة بسيطرة كبيرة منجانب فريق بورفؤاد الذي امتلك منطقة وسط الملعب وشن لاعبوه الكثير من الهجمات المنظمة الخطيره ليقابلها فريق غزل دمياط بتكتل دفاعى صلب حتى جاءت الدقيقة 40 ليحطم فريق بورفؤاد الصلابة الدفاعية لفريق دمياط بهدفين متتاليين فى الدقيقتين 40 و42 عن طريق اللاعب يوسف بيبو الوافد الجديد فى يناير.
ومع مطلع الشوط الثاني تتواصل السيطرة من جانب فريق بورفؤاد الذي تسيد لاعبوه الشوط الثاني من البداية وامتلك زمام الأمور املا في تعزيز النتيجة ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الثاني والمباراة بفوز نادي بورفؤاد بهدفين للاشيء.
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